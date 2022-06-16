إصابة شابين في حادث سير بسوهاج إثر انفجار إطار سيارة وانقلابها

أصيب شابين في حادث انقلاب سيارة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، عقب إنفجار احد إطاراتها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة جرجا بالمحافظة، يفيد انقلاب سيارة ومصابين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور، انتقل الى موقع الحادث وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية.

وتبين أنه في أثناء سير سيارة «ربع نقل»، قيادة المدعو «حسن. ج. ن. ا»، 27 عاما، سائق، يقيم بناحية دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، إثر انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من «محمد. ع. ح. ع»، 19 عاما، عامل، و«علي. ش. ح»، 25 عاما، عامل، يقيمان بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، من مستقلي السيارة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهما.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين أفادوا بمضمون ما تقدم؛ إذ انفجر أحد الإطارات لتنقلب السيارة على جانب الطريق.

تحرير محضر بالواقعة

وقد جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأزيلت آثار الحادث، وأعيد تسيير الطريق.