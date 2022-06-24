أهالي الزقازيق يستعدون لتشييع جثماني طالبين توفيا في حادث سير

يستعد أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لتشييع جثماني طالب بكلية الشرطة وآخر بالهندسة، اليوم بعد صلاة الظهر، توفيا في حادث سير على طريق «القاهرة - بلبيس»، فيما أصيب صديقيهما وتم نقلهما إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بمصرع اثنين وإصابة اثنين في حادث

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بوقوع حادث سير بطريق «القاهرة - بلبيس»، أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وتحويل الاثنين الآخرين إلى مستشفى آخر.

اصطدام السيارة بحائط خرساني

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بسور خرساني على طريق بلبيس، ما أسفر عن مصرع عبد الرحمن عمرو الأحمدي طالب بكلية الشرطة، وأحمد أسامة مجاهد طالب بكلية الطب، وإصابة أحمد محمود فرج طالب بكلية الطب، وباسل أحمد محمد عزت طالب بكلية الطب.

التصريح بدفن جثماني الطالبين

وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفنهما، كما تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

وأثارت وفاة الشابين حالة من الحزن بين أهالي الشرقية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نعوا الشابين وقاموا بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، ولأسرتيهما بالصبر والسلوان.