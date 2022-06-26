الكويت تجدد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

جددت دولة الكويت مساندتها جميع الإجراءات العربية الرامية لدعم ونصرة القضية الفلسطينية ومساندتها إعلاميا على الساحة الدولية باعتبارها تأتي على رأس أولويات العمل الإعلامي العربي.

وأشارت شوق الشويع، ممثلة دولة الكويت في الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتحديث وتقييم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم، إلى أن الكويت أبدت مرئياتها وملاحظاتها حول عدد من البنود التي تناولها الاجتماع من بينها المنظومة الدبلوماسية الرقمية وتأسيس مجموعة الإعلاميين العرب.

الاهتمام بمحاربة التطرف والإرهاب كظاهرة عابرة للحدود

وأعربت الشويع عن الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على استضافة الاجتماع، وأوضحت أن وفد وزارة الإعلام الكويتية المشارك استمع الى آراء وملاحظات الدول الأعضاء حول بنود الخطة، والتي شددت على ضرورة البحث عن الآليات الكفيلة بتفعيلها وفق تصور واقعي ومتناسق يأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية، علاوة على الاهتمام بمحاربة التطرف والإرهاب كظاهرة عابرة للحدود في دولنا الوطني، كما تطرقت إلى مراجعة الأسباب التي عرقلت تنفيذ بعض بنودها.

مساندة القضية الفلسطينية

ومن المقرر أن يناقش فريق الخبراء في اجتماع الغد بقية جوانب الخطة التي تتمحور حول مساندة القضية الفلسطينية المشروعة في أوساط الرأي العام الدولي، ومواجهة الإرهاب والنزعات المتطرفة، إضافة إلى مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي.

مثل دولة الكويت في الاجتماع وفد من وزارة الإعلام يضم شوق الشويع وعبدالرحمن العسعوسي.