سمير مرقص: الجمهورية الجديدة مصطلح يسعى لتأصيل قيم الدولة

نظم المجلس الأعلى للثقافة، الجلسة الثانية من مؤتمر الإعلام وتجديد العقل المصري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأدارته الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة.

الاهتمام بإعلام الطفل

وأوصت الدكتورة منى الحديدي، خلال إدارتها الجلسة؛ بضرورة مراعاة اختلاف الشرائح العمرية، ومراعاة تنوع وتعدد الجماهير، وبضرورة الاهتمام بإعلام الطفل، وتخصيص مساحات للأطفال في قنوات الإعلام.

وتحدث الدكتور سمير مرقص، في مؤتمر الإعلام وتجديد العقل المصري، بمشاركة لجان الإعلام والثقافة بالمجلس، عن الدولة الوطنية الحديثة في العصر الشبكي، قائلا: إن قيم الدولة الوطنية باقية، والمقصود بمصطلح الجمهورية الجديدة، هو تجديد قيم الدولة، مشيرا إلى أن أبرز قيم الدولة الحديثة هي: المرجعية الدستورية، وإعمال القانون، والحدود الثابتة والشرعية والرضا العام، والمواطنة والمؤسسية، والضبط المجتمعي، والتحدي أمام إعلامنا هو كيفية توصيل هذه الأفكار.

تجديد رابطة المواطنة وتحقيق الرفاهية الوطنية

وأوضح أن الإعلام دوره إبراز مبادئ الجمهورية الجديدة، المتمثلة في تأسيس جديد للعلاقة بين الحاكم والمحكومين، وتجديد رابطة المواطنة وتحقيق الرفاهية الوطنية وخلق مرتكزات مدنية.

وتحدث عن ملامح الإعلام الجديد، مؤكدا أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في تزايد شهرا وراء الآخر، ما يدل على أن المواطن في العالم أصبح لديه العالم الافتراضي هو العالم الحقيقي، مشيرا إلى أنه تحول كوني مركب حول العالم، ما نتج عنه تضاعف المعرفة وتجدد تكنولوجي ومعرفي كل دقيقة بشكل مذهل، ما أدى إلى نوع من الحيوية الفكرية.

وأكد أن الثورة التكنولوجية سببت حالة من انقطاع الأجيال؛ فالأجيال الحالية خلقت رأي عام بديل يتضامن فيما بينه، ولذلك يجب على الإعلام مناقشة جوهر الأشياء، ولا يترك المجال تماما للإعلام البديل.