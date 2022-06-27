استشاري علاقات أسرية: حكايات العشق قد تؤدي للجنون.. الحب أكثر استقرارا

فسرت الدكتورة نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية، الأسباب النفسية وراء جرائم القتل الناتجة عن قصص الحب، قائلة إن هذا النوع من الحوادث موجود في الماضي ولكن الفارق بينها وبين وقتنا الحاضر هي وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تسلط الضوء عليها وتنشرها بشكل سريع.

الفرق بين الحب والعشق والولع

وأضافت «توفيق»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن رد فعل الشخص عندما يشعر باليأس يختلف عن الآخرين، لافتة بأن حوادث القتل بين حبيبين ليس سببها قصص عن حب، فالكثير من الأشخاص يختلط عليه الفرق بين الحب والوَلَة والعشق.

وبينت أن الحب عبارة عن مشاعر لعلاقة بها استمرارية، بينما الوَلَع والعشق هي مشاعر اتحكم عليها من البداية بالإعدام، قد يكون بسبب الأنانية أو انعدام الثقة في القاتل نفسه بشكل كاف أو انعدام صورته الذاتية أمام نفسه أو إفراط للعطاء من الأب والأم.

الحب أفضل من العشق

وأوضحت أن الحب أفضل من العشق، نظرا لأن الحب مشاعره ثابتة، بينما العشق ناتج عن مشاعر فياضة ليس لها نهاية، وتكون سريعة في الارتفاع والانخفاض، ويمكن أن يصل لحالة الجنون.

وتابعت: «العشق اللي بنتكلم عنها المشاعر بتكون عادة سريعة أقصاها هتستمر من 6 شهور لـ 3 سنوات فقط، يعني العلاقة دي ممكن تكون حصلت من 6 شهور، بس متستمرش أكتر من 3 سنين على حسب معظم الدراسات لأنها مشاعر ملهاش أساس، تبدأ قوية أوي وبتبتدي تهدى لكن الحب الحقيقي يمكن أن يستمر لسنوات».