أنباء عن اتفاق ثلاثي لنقل النفط الإيراني إلى الموانئ السورية

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا هامة، كان أبرزها، توارد أنباء عن مفاوضات سرية جرت خلال الأيام الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، سعياً لنقل نفط طهران إلى سوريا، فيما اتفقت «بغداد»، مع «طهران»، على تعزيز التجارة بين البلدين.

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مفاوضات سرية جرت خلال الأيام الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، سعياً لنقل نفط طهران إلى سوريا التي تعاني من نقص حاد في المحروقات، مشيرة إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين على بدء نقل النفط بضمانات عدم نقل أسلحة عبر البواخر إلى الموانئ السورية.

3 ناقلات نفط في طريقها حاليا من إيران إلى سوريا عبر المسار البحري

وكشفت القناة الاسرائيلية، أن طهران على وشك إبرام الاتفاق الاستثنائي مع الولايات المتحدة، والذي من خلاله تدرس إمكانية السماح بمرور النفط، مشيرة إلى أن 3 ناقلات نفط في طريقها حاليا من إيران إلى سوريا عبر المسار البحري، وفقا لما ذكرته وكالة «معا»، الفلسطينية.

ووصفت «طهران» مزاعم إسرائيل، حول مخططات إيرانية لاستهداف السياح في تركيا بأنها سخيفة ولا أساس لها وجزء من مؤامرة معدة سلفا لتدمير العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العاصمة التركية «أنقرة»، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن الوزير الإيراني، سيقوم بزيارة لـ تركيا لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية.

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، إن مكافحة بلاده للإتجار بالمخدرات تأثرت بعقوبات «واشنطن»، التي حرمت البلاد من العديد من الأدوات والتقنيات المطلوبة، مضيفا في كلمة ألقاها في حفل بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو» أثناء احتلالهما لـ أفغانستان أدت إلى زيادة زراعة النباتات المخدرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، إن الوجود الأجنبي في المنطقة يسبب مشكلات عدة، كما يفشل في حل أي قضية، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في طهران، إن بلاده وقفت دائمًا إلى جانب الشعب العراقي خلال الصعوبات.

رئيس الوزراء العراقي: الاتفاق مع إيران على تعزيز التجارة بينهما

وأكد رئيسي، أن إيران والعراق، سيواصلان دعم بعضهما البعض في المستقبل، فيما قال الكاظمي إن العلاقات مع «طهران»، مهمة جدا لـ«بغداد»، وهي في مصلحة البلدين، وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى اتفاق الجانبين، على تعزيز التجارة بينهما وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، قال رئيس إيران، إن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة وإنهاء النزاعات يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو حل القضايا، فيما دعا قاض يمني، أحد الموالين السابقين للحوثيين، عبد الوهاب قطران، أعضاء السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى التوقف عن العمل، واصفا حال القضاء في عهد الميليشيا بالحقبة الظلامية.

وأكد قطران، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القضاة كغيرهم من اليمنيين في ظل سيطرة الحوثيين على البلاد تحول القضاة إلى قضاة فاسدين أحكامهم منعدمة وباطلة.

المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى محاكم تفتيش

وأشار القاضي اليمني، إلى أن المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى محاكم تفتيش مرعبة تصدر أحكاما بإعدام المواطنين بكل خفة وجسارة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وفي سياق آخر، أعلن الحوثيون، أنهم لا يتوقعون أي تمديد قادم للهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين الميليشيا وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي».