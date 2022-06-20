تحذيرات إسرائيلية لـ إيران: سنرد هجوميا على أي اعتداء

جدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، أمس الأحد، تحذيره، السلطات الإيرانية من استهداف سياح إسرائيليين في تركيا، وأكد مسؤول الاحتلال أن الخطر قائم.

«جانتس»: «تل أبيب» تحضر قدرات هجومية إذا اقتضت الضرورة

وقال جانتس، إن «تل أبيب» تحضر قدرات هجومية إذا اقتضت الضرورة لرد أي اعتداء إيراني ضد إسرائيليين، متوعدا برد هجومي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، أعلن مكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أن الوزير يعتزم التوجه إلى تركيا الأسبوع الجاري.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

وفي وقت سابق، حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تخوفها من تدبير «طهران» لعمليات اغتيال أو خطف في «إسطنبول» بعدما تعهدت بالثأر لاغتيال العقيد في «الحرس الثوري» الإيراني، حسن صياد خدائي في طهران بالقرب من منزله في 22 مايو الماضي.

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مخاوف من استهداف إيران لـ الإسرائيليين في الخارج تزداد، حيث لم تعد تقتصر على تركيا بل صارت تنسحب على دول عربية بينها الأردن والإمارات والبحرين، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين بالبلدة القديمة

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، المداخل الرئيسية لقرية حوسان غرب «بيت لحم»، ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين، فيما أصيب شاب فلسطيني برضوض، مساء أمس الأحد، أثر اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، 5 فلسطينيين في قرية المجاز بمسافر يطا جنوب «الخليل» بالضفة الغربية المحتلة،وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.