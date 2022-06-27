نواب عراقيون يعتزمون الاستقالة.. واتصالات سرية بين أنقرة ودمشق

أعلن عدد من نواب المستقلين في العراق عن نيتهم للتقدم باستقالات من «البرلمان»، فيما قالت السلطات التركية إن بلادها مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.

وكشف نائب عراقي مستقل، يدعى علي الساعدي، أمس الأحد، عن اعتزام عدد من نواب المستقلين التقدم باستقالاتهم من مجلس النواب «البرلمان»، بسبب ما طرأ من أحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية في إنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة.

وحذر الساعدي في بيان، من أن تهميش دور المعارضة سينتج حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع وتخالف تعهداتها بإصلاح الوضع السياسي والاجتماعي ومنح دور للمعارضة النيابية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية»، الإخبارية العراقية.

بارزاني: توجه وزيري شؤون «البشمركة» والداخلية لاتخاذ تدابير حماية البنية التحتية

من جانبه، أشار رئيس حكومة إقليم «كردستان العراق»، مسرور بارزاني، إلى أن الهجمات الصاروخية المتكررة على البنية التحتية في الإقليم تثير القلق وتستهدف بنيته التحتية، مضيفا في بيان، أنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وشدد خلالها على الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من «البشمركة»، الكردية والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد.

وفي وقت سابق، استهدف صاروخ، حقلاً عشبياً بجوار حقل «كورمور» الغازي بـ السليمانية شرق الإقليم، فيما أشار مصدر أمني، أمس الأول السبت، إلى أن العمليات في منشأة الغاز لم تتأثر بالهجوم.

وأضاف بارزاني، أنه وجه وزيري شؤون «البشمركة» والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، استخراج رفات 47 جنديا عراقيا وإيرانيا قضوا في حرب الخليج الأولى بين البلدين.

بدورها، أعلنت «الخطوط الجوية العراقية»، أمس الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو متداول لمسافرين من مطار صبيحة في تركيا، صعدوا طائرة الخطوط العراقية ولم يجدوا مقاعد كافية رغم امتلاكهم تذاكر سفر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئاسة التركية: لا يوجد اتصال على المستوى السياسي مع سوريا

وفي الشأن السوري، قالت الرئاسة التركية، إن «أنقرة» مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمالي سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار في وقت سابق، إلى أن قوات بلاده ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في وقت قريب.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية «إبراهيم قالن»، أن هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات التركية ونظيرتها السورية بشكل دوري من أجل المصلحة الوطنية، مشيرا في تصريح تليفزيوني، إلى أن حاليا لا يوجد اتصال على المستوى السياسي مع سوريا.