حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 27-6-2022 على مصر

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، إذ يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وذلك خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستكون معتدلة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خلال ساعات الليل، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على مناطق متفرقة خلال ساعات النهار، ما يقلل الشعور بوجود ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للدرجة العظمى و23 للدرجة الصغرى، ومن المتوقع أيضًا أن تسجل السواحل الشمالية 31 درجة للصغرى و23، درجة للصغرى، وتسجل على محافظة جنوب سيناء 38 للعظمى وتسجل الصغرى 27، وتسجل درجات الحرارة على محافظة شمال الصعيد 38 للعظمى و24، وتسجل على محافظة جنوب الصعيد 42 للعظمى و28 للصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين، أنه يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فى حين يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع المحافظات ومدن الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الاثنين

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 27 يونيو 2022، على عدد من محافظات الجمهورية، فيما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.