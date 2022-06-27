تفاصيل حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة.. عدم زواجه بأخرى شرط أساسي

بعد وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، يبحث ذووها عن الفئات المستحقة لمعاشها، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن الفئات المستحقة للمعاش هم «الأرمل زوج المتوفاة، والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.

وحددت «التأمينات»، عدة شروط لاستحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة، على النحو التالي:

- يشترط لحصول الزوج على معاش زوجته المتوفاة أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- يشترط لحصول الزوج على معاش زوجته، ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- علاقة الزواج تعتبر قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

- تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

توزيع المعاش على المستفيدين

ونص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على توزيع المعاشات، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مثل الزوج الأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، كالتالي:

- أرمل فقط: يحصل على 3/4 المعاش.

- أرمل ووالد أو والدين يحصل الأرمل على 2/3 المعاش ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أرمل وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.