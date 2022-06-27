أسعار السيارات الجديدة في مصر.. اركب أحدث موديل بأقل من 200 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات، ارتفاعا في أسعار السيارات الجديدة، بسبب أزمة التضخم التي يشهدها العالم، مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، على رأسها الفيدرالي الأمريكي.

قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وانتشار فيروس كورونا، وما صاحب تلك الأزمات من زيادة أسعار النقل والشحن بين الدول، مع ارتفاع أسعار النفط.

أسعار السيارات الجديدة في مصر

أوضح علي، أن سوق السيارات، ستشهد استقرارا في الأسعار، لحين اجتماع البنوك المركزية في دول العالم، لمحاولة خفض أزمة التضخم في الأسعار.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية، مزكزا على الموديلات الحديثة، التي لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال/ فول أوبشن.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة 1000 CC.

- السعر الرسمي المتداول للسيارة في السوق 146,900 جنيه.

سوزوكي التو 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال.

- قوة المحرك للسيارة 800 CC.

- السعر المتداول في سوق السيارات 159,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال/ Standar.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة 1300 CC.

- سعر السيارة المتداول في السوق 166,900 جنيه.

زوتي Z300 2020

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال/ Luxury.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة 1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق 167,990 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة 1200 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 171,900 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال/ فول أوبشن.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة 1000 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق 187,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك/ Standard.

- قوة المحرك 1300 CC.

- السعر المتداول في السوق 188,900 جنيه.

شانجى M50 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال/ توب لاين.

- قوة المحرك 1500 CC.

- السعر المتداول في السوق 189,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال/ صالون.

- قوة محرك السيارة 1600 CC.

- السعر المتداول في السوق 194,500 جنيه.