كيف تحصل على قرض شخصي بـ 2 مليون جنيه والسداد حتى 10 سنوات؟

يبحث العديد من الأشخاص والمتعاملين مع البنوك، عن قروض شخصية لتمويل مشترياتهم بأسعار فائدة تنافسية وعلى أطول فترات للسداد، وفي المقابل تسعى البنوك العاملة في مصر إلى تلبية تلك الاحتياجات.

ويستعرض التقرير التالي، مميزات وشروط أحد القروض الشخصية التي تصدر عن البنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تحويل الراتب، وبدون مصاريف إدارية، بجانب خصم على رسوم إصدار بطاقة الائتمان تصل إلى 100%.

يتميز القرض الشخصي من بنك العربي الأفريقي أيضا، بطول فترة السداد التي تصل إلى 10 سنوات، كما يمكن للعميل الراغب في الحصول على التمويل أن تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه، فيما يصل الحد الأدنى للقرض إلى 15 ألف جنيه.

شروط القرض الشخصي من البنك العربي الأفريقي الدولي

ويمكن حصول عملاء البنك على القرض الشخصي بأسعار فائدة تفضيلية، من خلال تقديم بعض المستندات والأوراق، كالتالي:

- فتح حساب بنكي بالبنك العربي الأفريقي.

- صورة البطاقة الشخصية، سارية.

- عمر العميل لا يقل عن 21 عامًا، ولا يزيد على 65 عامًا بانتهاء فترة التمويل.

- أن يمر على تعيين العميل 6 أشهر على الأقل في وظيفته الحالية.

مميزات القرض الشخصي من البنك العربي الأفريقي

يتيح القرض الشخصي من البنك العربي الأفريقي، إمكانية رفع الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية، وذلك خلال فترة السداد.

كما يمكن للعميل طلب تأجيل سداد الأقساط، بحد أقصى 3 أقساط في السنة، وتقليل قيمة القسط عبر مد فترات السداد.

ويتم إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي طوال فترة سداد القرض، مجانا.

وتهتم البنوك العاملة في مصر بتحقيق أهداف الدولة للشمول المالي، عن طريق جذب أكبر عدد من العملاء بطرح منتجات مصرفية جديدة تساهم في سحب المدخرات وتوظيفها، ومنح فوائد تفضيلية سواء على الودائع أو القروض.