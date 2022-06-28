سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في الأسواق المحلية

يعتبر البيض من الأكلات المهمة لشريحة كبيرة من المصريين، حيث يعتبر مصدرا مهما للبروتين، ويدخل في أنواع كثيرة ومختلفة من الأطعمة التي لا تخلو منها المائدة المصرية.

واليوم الثلاثاء الموافق 28 من يونيو 2022، يستعرض موقع «الوطن» أسعار البيض، وسعر طبق البيض في الأسواق المصرية، والمزارع المختلفة، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق البيض اليوم

ما زالت أسعار البيض تشهد استقرارا في الأسواق المصرية، للشهر الرابع على التوالي، حيث تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 لـ53 جنيها في المزارع الداجنة، ويصل سعره للمستهلك بزيادة بين 1 لـ2 جنيه، وهو بين 54 لـ55 جنيهًا، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

بلغ سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، بين 47 لـ48 جنيها، ويصل للمستهلك بين 52 لـ54 جنيهًا، كما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة 20 بيضة بسعر 40 جنيها، ويصل للمتسهلك بـ46 جنيها، والطبق 30 بيضة بـ60 جنيها، ويصل للمستهلك بـ66 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وتواصل أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية المصرية، حيث تراوح سعر البانيه بين 95 لـ100 جنيه، وكيلو الأجنحة 30 لـ40 جنيهًا، والأوراك 45 لـ48 جنيهًا، والدبابيس 45 لـ48 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 42 لـ44 جنيها للكيلو، بينما سعر كيلو الفراخ الحمراء بين 49 لـ52 جنيهًا، وسعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 لـ55 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفراخ الروزي بين 38 لـ40 جنيها.