3 قتلى و18 مصابا في حرائق غابات ولاية سطيف بالجزائر

أفاد موقع « سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد القتلى والمصابين في الجزائر، على أثر حرائق اندلعت في غابات بولاية سطيف شرقي البلاد، إلى 3 قتلى و18 جريحا.

السكان يخلون منازلهم

وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت صباح اليوم، عن نشوب حرائق في جبال بلدية «حربيل»، التابعة لولاية سطيف شرقي الجزائر، لافتة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة مع سرعة الرياح، ساعد على انتشار الحرائق في الغابات المجاورة للبلدية.

وأوضحت السلطات، أن سكان قريتي «شريقات» و«رأس الفيض» المجاورتين لاندلاع النيران، أخلو منازلهم على الفور.