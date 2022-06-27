تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثروت.. لم يخرج من المستشفى

حرص أحمد ثروت، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان محمد ثروت، والذي خضع لعملية جراحية في القلب، مساء السبت الماضي.

وقال أحمد ثروت، لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لـ محمد ثروت، شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، إلا أنه لازال يتواجد داخل المستشفى، لاستكمال رحلة العلاج والتعافي، لافتًا إلى أنّ تلك العملية التي أجراها والده جاءت بشكلٍ مفاجئ، إذ أنه تعرض لمتاعب شديدة فجأة حتى تبين أنه انسداد في أحد شرايين القلب.

وأشار إلى أن والده الفنان محمد ثروت، يستعد للسفر خارج البلاد، الشهر المقبل، في ضوء استكمال رحلة العلاج، وعرض الفحوصات والتحاليل الطبية على الفريق الطبي المُعالج له بالخارج.

أحمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

وفي سياق متصل، طمأن أحمد ثروت، متابعيه، على تطورات حالته الصحية، حيث أنه أصيب بفيروس كورونا، قبل أيام، مؤكدًا أن حالته تشهد تحسنًا كبيرًا ولازال يخضع للعزل المنزلي، ومن المُفترض إجراء مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أعمال خيرية لـ محمد ثروت.. أبرزها مبادرة «سلامة قلبك»

‎َوقدم الفنان محمد ثروت، العديد من الأعمال الخيرية في إطار رؤيته الإنسانية، حيث أنشأ مؤسسة «ثروت الخيرية» منذ 25 عامًا، ودار «محمد ثروت لرعاية الأيتام»، بهدف توفير إقامة كاملة ورعاية اجتماعية وثقافية وتعليمة للأطفال، كما أطلقت المؤسسة الخيرية مبادرة «سلامة قلبك» والتي تقوم بالكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة.

‎َكما تدعم المؤسسة مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري في محافظات القاهرة الغربية والمنوفية وأسوان، وأيضًا مشروع كتائب التعمير لتوفير فرص عمل لشباب في مجال الزراعة المكشوفة في أراضي سيناء - القنطرة شرق.