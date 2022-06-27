محمد ثروت يستكمل رحلة علاجه بالخارج بعد نجاح العملية الجراحية

قال أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت إن والده من الأشخاص الرياضيين، ولكن استيقظ صباحا في أحد الأيام وهو يشعر بألم في الصدر وتم الكشف طبيا عليه، وبعد الكشف عليه تبين أن هناك انسدادا في شريان بالقلب بنسبة 99% ولابد من دخوله لغرفة العمليات.

استكمال علاجه بالخارج

وأضاف نجل الفنان محمد ثروت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العملية الجراحية تمت بنجاح بفضل دعوات جمهوره العظيم، وخلال أسابيع سوف يقوم الفنان بالسفر الى الخارج لاستكمال علاجه.

أجرى الفنان الكبير صوت مصر محمد ثروت، صباح السبت، عملية جراحية في القلب، بأحد مستشفيات القاهرة.

تقديم محمد ثروت العديد من الأعمال الخيرية

‎وحرص الفنان محمد ثروت على تقديم العديد من الأعمال الخيرية في إطار رؤيته الإنسانية، حيث أسس مؤسسة ثروت الخيرية منذ 25 عاما، ودار محمد ثروت لرعاية الأيتام، بهدف توفير إقامة كاملة ورعاية اجتماعية وثقافية وتعليمة للأطفال، كما أطلقت المؤسسة الخيرية مبادرة «سلامة قلبك» والتي تقوم بالكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وتدعم المؤسسة مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري في محافظات القاهرة الغربية والمنوفية وأسوان وأيضا مشروع كتائب التعمير لتوفير فرص عمل لشباب في مجال الزراعة المكشوفة في أراضي سيناء - القنطرة شرق.

‎وتقدم المؤسسة الخيرية التي أطلقها محمد ثروت، كل الخدمات الطبية بالمجان وتوفير عيادات متنقلة وبجودة طبية عالية للأهالي في الريف المصري وغير القادرين.