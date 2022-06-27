وزير الإسكان يلتقى ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بولندا

خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي الذى يعقد حاليا في دولة بولندا WUF11، في الفترة من 26 إلى 30 يونيو، وتحت عنوان تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل، عقد صباح اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الوفد الرسمي للوزارة، اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، «راف توتس»، مدير شعبة الحلول العالمية، والدكتور عرفان علي، المدير الاقليمي لدي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

استعداد وجاهزية مصر لإستضافة مؤتمر COP27

وفى بداية اللقاء أكد وزير الإسكان استعداد وجاهزية جمهورية مصر العربية لإستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، فيما أوضح «راف توتس»، أنه جار العمل مع وزارة الاسكان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولي، بهدف عقد اجتماع وزاري لوزراء الاسكان و التنمية المحلية فى المنطقة العربية علي هامش مؤتمر المناخ، لتداول النقاش حول أهم الموضوعات التي تتعلق بأهمية دور المدن المستدامة في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية التي يعيشها عالمنا الان.

اجتماعات دورية للجنة العليا الخاصة بالتحضير للحدث

وشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 وفي إطار ذلك يتم عقد اجتماعات دورية للجنة العليا الخاصة بالتحضير للحدث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، بهدف متابعة الترتيبات اللوجيستية، والفعاليات المختلفة، لهذا المؤتمر المهم، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.