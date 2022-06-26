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وزير الإسكان يتابع أعمال مشروع «JANAA» والطرق والمرافق بتوسعات الشيخ ذايد

كتب:

أيمن حمزة
10:30 ص | الأحد 26 يونيو 2022
وزير الإسكان يتابع أعمال مشروع «JANAA» والطرق والمرافق بتوسعات الشيخ ذايد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بالمراحل الجديدة بمشروع «JANAA» وأعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، مؤكّداً ضرورة دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ الأعمال بأعلى كفاءة وجودة وفي أسرع وقت.

جارٍ تنفيذ 168 عمارة سكنية

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه جارٍ تنفيذ 168 عمارة سكنية ضمن مراحل مشروع «JANNA  2،4،5» بمنطقة التوسعات بنسبة إنجاز متقدمة، كما يجرى تنفيذ 80 عمارة ضمن مشروع الإسكان «JANAA 3» بنسبة إنجاز كبيرة، بجانب أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات.

إنشاء طريق «الريفيرا»

وأضاف المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء طريق «الريفيرا» الواصل من طريق النزهة إلى طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي الواقع ضمن توسعات المدينة، وأعمال شبكات الطرق والمرافق (مياه - صرف - ري) لمشروع الإسكان جنة، وتخطيط وتنفيذ شبكة التليفونات المتكاملة المغذية لمشروع جنة بتوسعات المدينة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.