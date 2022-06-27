سفر 139 حاجا لبيت الله الحرام ضمن قافلة الجمعيات الأهلية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مغادرة 139 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443هـ - 2022م للأراضي السعودية، متجهين إلى الأراضي المقدسه لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن المحافظة حرصت على توفير كل سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

اختيار 3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية

وأشار محافظ الشرقية إلى اختيار 3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية، وتذليل كل العقبات أمامهم، وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج، مطالباً ببذل أقصى جهد لتلبية إحتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إرشادات وتعليمات لضمان سلامة الحجاج

وطالب محافظ الشرقية الحجاج بالدعاء لمصر، بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

كما أوصى محافظ الشرقية الحجاج باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم لأداء الشعائر الدينية، معرباً عن سعادته بعودة أداء فريضه الحج بعد انقطاع دام لعامين بسبب جائحه كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.