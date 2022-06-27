تنفيذ 6 مشروعات خدمية بتكلفة 889 مليون جنيه بالشرقية.. صرف صحي وطرق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، لذا تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة.

المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يتسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ 266 مشروعا بكل القطاعات بنطاق المحافظة، بتكلفة مالية 21 مليارا و700 مليون جنيه، منهم 6 مشروعات خدمية وتنموية بمدن صان الحجر والقرين ومنشأى أبو عمر بقطاعات (الصرف الصحي – الطرق) وبتكلفة مالية بلغت 889 مليونا و28 ألف جنيه.

تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحي بمدينة صان الحجر

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحي بمدينة صان الحجر بتكلفة مالية بلغت 715 مليون جنيه، شملت مشروع إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة استيعابية 51 ألف م3 / اليوم وبتكلفة مالية 350 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90 % وخط المياه العكرة 96% واعمال الكهروميكا 85%.

إنشاء محطة رفع صرف صحي صان الحجر

وتابع : جاري تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي صان الحجر بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم ضمن بروتوكول بقيمة 365 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90%، والشبكات 85%، وخطوط الطرد 80%.

ولحماية جسر مصرف رمسيس من الانهيار وتهيئة الطريق أمام عبور السيارات والمارة بنطاق مركزي صان الحجر والحسينية، أوضح محافظ الشرقية أنه جار إنشاء حائط ساند علي جسر المصرف بطول 1 كم وبتكلفة 4 مليون و718 ألف جنيه.