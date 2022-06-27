تطوير الحي البدوي في أبو رديس بجنوب سيناء.. منازل حضارية وخدمات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الاثنين، إن الدولة تسعى إلى تطوير المناطق العشوائية لتكون ذات مظهر حضاري، موضحا أن المحافظة بدأت منذ فترة تطوير المناطق العشوائية في معظم المدن على عدة مراحل.

وأضاف المحافظ، أن الرويسات كانت تعتبر من أكثر المناطق العشوائية في المحافظة، ويجرى الآن تطويرها لتكون مجتمعا متكاملا ذات طابع خاص يليق بشرم الشيخ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وأسند المهمة إلى الجهاز المركزي للتعمير.

تطوير الحي البدوي

وأعلن محافظ جنوب سيناء، أنه سيُجرى تطوير الحي البدوي المجاور لجامعة السويس فرع أبورديس عن طريق جهاز التعمير، وسيتحول من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية تليق بوجود أول جامعة حكومية على أرض مدينة أبورديس.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة ابورديس، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي التعمير، والمهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات.

وفي نفس السياق، أكد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي التعمير، أن الجهاز يقوم بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة» لتطوير المناطق العشوائية في كل القرى والمحافظات، وجرى البدء في تطوير قرية رأس النقب المنضمة حديثا إلى محافظة جنوب سيناء.

وقال، إن التطوير يشمل إقامة بيوت حضارية مزودة بكل الخدمات والمرافق، وتطوير البنية التحتية بالكامل مع إقامة مناطق خدمية.

جامعة السويس فرع أبو رديس

وخلال زيارته لمدينة أبورديس تفقد المحافظ جامعة السويس فرع أبو رديس، والمقام على مساحة 100 فدان، وجار إنشاء 4 كليات هي العلوم، والآداب، والتربية، والتجارة، موضحا أن الجامعة تضم 13 كلية، ويجري إنشائها على مرحلتين، الأولى تتضمن 4 كليات.

اما المرحلة الثانية فتضم 9 كليات، وهي كلية الهندسة بمختلف أقسامها، وكليات الطب بجميع أنواعها، والأسنان، والصيدلة، وكلية التمريض، وكلية التكنولوجيا، وكلية الثروة السمكية، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الزراعة الصحراوية والأغذية، وكلية التصاميم والفنون، وكلية الطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.