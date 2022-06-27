«رأفت عباس»: مصر تستهدف «شرعنة» المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال رأفت عباس رئيس قطاع المركزي للخدمات، غير مالية بجهاز تنمية المشروعات، إن مقترح تخصيص يوم عالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هو مقترح مصري للأمم المتحدة، موضحًا أن المبادرة هدفها الاحتفال بهذا اليوم لزيادة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة، وتيسير الإجراءات لدعم هذا القطاع.

الدولة المصرية تهدف إلى «شرعنة المشروعات» الصغيرة ومتناهية الصغر

وأضاف «عباس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم على عدة أشياء هامة منها، إقامة بيئة تشريعية مواتية لنمو المشروعات بشكل رسمي أي «شرعنة المشروعات»، من خلال التحفيز عن طريق مجموعة من الحزم التحفيزية، لافتًا إلى أن أي خدمة يقدمها الجهاز يتم مراعاة أن تكون هذه الخدمة لها أثر إيجابي على المشروع وتساهم في استمراريته وتنافسيته، موضحًا أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات الصغيرة للحصول على فرص أكثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مساعدة الدولة للشباب بداية من طرح الأفكار وصولًا لتسويق المنتجات

وأوضح رئيس قطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز دائمًا ما يراعي احتياجات الشباب من خلال طرح العديد من الأفكار على الشباب لتنفيذها، كذلك تحويل أفكار الشباب إلى خطة عمل والتي تكون بمثابة خارطة الطريق بالنسبة له، للتعرف على أهم احتياجاته سواء كانت تمويل أو بعض الخدمات الفنية والدعم الفني.

ولفت «عباس»، إلى مساعدة الجهاز للشباب في توفير الإمكانيات التي تساعده على البدء السليم والصحيح للمشروع، مشيرًا إلى أن خدمات الجهاز لا تقتصر على بدء المشروع فقط إنما يقوم الجهاز على عمل عملية «شادو» للمشروع لإرشاد الشباب للطريق الصحيح حتى يصل إلى مرحلة النمو من خلال تقديم بعض المساعدات كالمساعدات التسويقية والتدريب والدعم الفني فضلًا عن مساعدته على المشاركة بالمعارض والحصول على حصة من المشتريات الحكومية.