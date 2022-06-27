مصرع طالب ثانوي دهسا أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي طالب بالثانوي الأزهري مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة الطالب «أحمد. ح»، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، حيث صدمه قطار رقم 334 المتجه من المنصورة إلى القاهرة.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أبو كبير

وانتقلت قوة من ضباط الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطالب حاول عبور شريط السكة الحديد، وفي أثناء قدوم القطار لم يستطيع الابتعاد، واصطدم به القطار، ما أدى لوفاته في الحال متأثرا بإصابته.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.