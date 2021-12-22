رئيس جامعة بنها: نسعى لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الخامسة

افتتح رئيس جامعة بنها، ورشة العمل التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، عن «اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة»، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي قدم عرضا ومحاضرة، عن اللوائح الدراسية وأعمال الامتحانات والكنترولات بجامعة بنها، بمشاركة عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكليات جامعة بنها المختلفة.

تطوير العملية التعليمية

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حرص رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية فى مصر، والعمل على التعاون الدولي، من أجل تطبيق أحدث البرامج التعليمية، بهدف تخريج طلاب بمفهوم جديد، يتواكب مع متطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل والثورة الصناعية الخامسة.

مميزات نظام الساعات المعتمدة

وقال «سوسة»، إن التوجه العام في غالبية الجامعات الكبرى في العالم، نحو إقرار نظام الساعات المعتمدة لما له من مميزات عديدة، من أهمها منح الطالب الفرصة لاختيار برنامج يرغب في دراسته، من بين مواد متعددة، وكذلك اختيار الساعات الملائمة لظروفه وإمكاناته، بالإضافة لما يوفره النظام من إشراف أكاديمي ومتابعة مستمرة لحالة ومستوى الطلاب بالساعات المعتمدة.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تسمح بالفعل لمختلف الكليات الجامعية، بالتحول إلى التدريس بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، الأمر يتطلب توافر عناصر عديدة، حتى نضمن حدًا أدنى من نجاحه.

ولفت إلى أهم هذه العناصر، توافر البنية التحتية من معامل وأجهزة ومنشآت تدريبية، أيضًا توافر عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس لتولي أعباء هذا النظام، الذي يتطلب أعدادًا أكبر من النظام التعليمي التقليدي، بالإضافة لعامل مهم، وهو أن هذا النظام يتطلب أعدادًا أقل من الطلاب لضمان مستوى متميز من التعليم.

سمير: جامعة بنها حريصة على الارتقاء بالعملية التعليمية

وأوضح أن نظام الساعات المعتمدة معمول به دوليًا، الأمر الذي يجعلنا نسعى إلى مواكبة العالم، فهذا ليس شيئًا اختياريا، لكنه أصبح أمرًا ضروريًا، لذا يجب أن يكون الخريج مؤهل لسوق العمل محليًا ودوليًا، وأن المقترح بإقرار نظام الساعات المعتمدة قرار صائب.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة بنها حريصة على الارتقاء المستمر بالعملية التعليمية، ومن هذا المنطلق فيتم تحديث اللوائح الدراسية طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن ورشة العمل، استهدفت تعريف عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام والكنترولات، بتحديث اللوائح، وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، بالإضافة الى نظام الفصلين.

القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات والكنترولات

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الورشة استهدفت تعريف المشاركين بكيفية تصميم البرامج بالنظام الجديد، مع التأكيد على القواعد الثابتة لجميع البرامج الجديدة، التي يجري تصميمها، وأيضا القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات والكنترولات.

وأضاف الدكتور تامر سمير، أن ورشة العمل حاضر فيها الدكتور أبو السعود محمد عميد كلية التربية الأسبق، بمحاضرة عن «عرض برنامج الساعات المعتمدة» الفلسفة والتصميم والقياس، والدكتور أحمد بيومي مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمحاضرة عن «منظومة وحدة نظم المعلومات.. الواقع الحالي والمستقبلي»، والدكتور على سعودي مدير مركز التعليم الإلكتروني بمحاضرة عن «عرض منظومة التعليم الالكتروني.. الواقع الحالي والمستقبلي»، والدكتورة عزة عبد الله مدير مركز القياس والتقويم بمحاضرة عن «عرض منظومة القياس والتقويم بالجامعة».

اعتماد 3 برامج تعليمية بتربية بنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

أعلن الدكتور جمال سوسة، اعتماد ثلاث برامج تعليمية بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجها التهنئة للدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية.

كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وقالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية، إن البرامج التي جرى اعتمادها، هي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع.

ووجهت عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التربية لاعتماد الثلاث برامج التعليمية بالكلية.