ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم «كوكتيل مخدرات» بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «أول العامرية – العطارين – ثان المنتزه» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» ومديرية أمن الإسكندرية، وتم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش

ـ ضبط «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته «200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما - مبلغ مالى – هاتف محمول» .

ضبط «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزتهما «75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول» .

ضبط 4 طرب لمخدر الحشيش

ضبط «3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية» حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهم «4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة»

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «2,205,000» جنيه تقريبًا.