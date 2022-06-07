حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترويج المواد المخدرة

وتلقى قسم شرطة القطامية بيانات مفادها قيام عاطل في العقد الثالث من عمره يعمل في تجارة المواد المخدرة، وذلك في المحيط التابع لدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البيانات الواردة من مقدم البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة ومتابعة أماكن تردد المتهم أمكن ضبطه.

مخدر الحشيش ومبلغ مالي

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش زنة 400 جرام، ومبلغ مالي بقيمة 3000 جنيه، وبسؤاله أقر أنه يقوم بالاتجار في مخدر جوهر الحشيش، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته، وأنه يستخدم الهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتسهيل تجارته، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة التي تتابع التحقيق في الواقعة.