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محمود مسلم

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

كتب:

محمد الليثي
12:06 م | الإثنين 27 يونيو 2022
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

اقتحامات مُتكررة

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011