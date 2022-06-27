عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

اقتحامات مُتكررة

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.