اختفاء البصل والخس في أوروبا.. ومطاعم شهيرة تعلق بيع البطاطس

أعلنت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية، اليوم الأحد، نقص المنتجات الغذائية الأساسية في معظم الأسواق الأوروبية بعد سوء الوضع الاقتصادي الذي شهده العالم خلال الفترة الماضية، إذ جاء فى صدارة تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا وأستراليا واليابان، موضحة أن هذا الوضع يعود إلى الظروف الجوية والصحية بالعالم، بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية الخاصة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

نقص الخس في أوروبا

وذكرت الوكالة أن أستراليا شهدت نقصاً حاداً في الخس على رفوف المتاجر، ما دفع سلسلة مطاعم كنتاكي إلى تقديم وجباتها الشهيرة دون خس، وفي بعض الأحيان الأخرى استبدلت الخس بالكرنب داخل وجبات البرجر، ووفقًا لشبكة قناة سكاى نيوز، ارتفع سعر الخس بشكل غير طبيعى لتصل النسبة إلى أكثر من 200% خلال الأشهر الأخيرة.

نقص الفيشار والبصل يثير ذعر العالم

وفى السياق ذاته، أعلنت السلطات اليابانية المختصة عن نقص المنتجات الغذائية من الأسواق الشهيرة خاصة البصل، كما اختفى الفشار في الولايات المتحدة، وحذرت بعض التقارير الأمريكية من حدوث نقص في الأغذية الشعبية الأخرى من الخضار في العالم.

تحذيرات دولية بشأن نقص الغذاء العالمي

ومن جهة أخرى، حذرت السلطات الألمانية من مخاطر نقص المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة بسبب عقوبات الغرب التي فرضتها على روسيا، خاصة بعد اختفاء البيرة المعلبة فى المتاجر الشهيرة.

كما احتل نقص البطاطس عناوين الصحف الأوروبية، وذلك بعد أن اضطرت مطاعم ماكدونالدز إلى وقف بيع البطاطس المقلية في العديد من البلدان بسبب مشاكل الإمداد.

وتتصدر اليوم مباحثات أزمة الغذاء وتداعيات النزاع الروسي الأوكراني في الاتحاد الأوروبي مع مصر، في لوكسمبورج من أجل تفادي أزمة غذاء وجوع عالمية بسبب الحرب.