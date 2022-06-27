11 خدمة إلكترونية توفرها بوابة مرور مصر.. «سدد اللي عليك من الموبايل»

جاءت بوابة مرور مصر من بين أكثر المواقع طلبا على وزارة الداخلية المصرية، نظرا لكم الخدمات الإلكترونية التي تتيحها البوابة، والتي تمكن المواطن من تنفيذ كافة معاملاته إلكترونيا دون الذهاب إلى المرور، إذ وقعت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور عدة بروتوكولات تعاون مع النيابة والبريد المصري لإصدار شهادات المخالفات للمركبات إلكترونيا وذلك لبدء تنفيذ مشروع السداد الإلكتروني لرسوم تراخيص السيارات تنسيقا مع وزارة المالية في هذا الشأن.

بوابة مرور مصر

و​أوضحت بوابة مرور مصر، إن السداد الإلكتروني خدمة جديدة توفر لمالكي السيارات إمكانية سداد كافة المستحقات اللازمة، للحصول على تراخيص من ضرائب ورسوم، وكذلك التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية لحوادث السيارات عبر منافذ شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية في أي مكان.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مواكبة تكنولوجيا المعلومات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام وسائل التقنية الحديثة لتحقيق أهداف الشمول المالي في جميع قطاعات الدولة وفق خطة زمنية محددة وتحصيل المستحقات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأية وسيلة من وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ​لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية من خلال تقديم الخدمات.

بوابة مرور مصر تتيح 11 خدمة إلكترونية

وأوضحت وزارة الداخلية عبر بوابتها الرسمية، إنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، من خلال تطبيق الهاتف المحمول، إذ تتيح البوابة الخدمات التالية:

ـ تجديد رخصة المركبة.

ـ إصدار ملصق إلكتروني.

ـ بدل فاقد رخص المركبة.

ـ بدل تالف رخصة المركبة.

ـ التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

ـ بدل فاقد رخصة القيادة.

ـ بدل تالف رخصة القيادة.

ـ حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

ـ خدمة لوحتك والتي تتيح التزايد الإلكتروني على لوحات السيارات المميزة لصالح «تحيا مصر».

ـ الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- السداد الإلكتروني لكافة المستحقات اللازمة.