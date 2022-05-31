تحرير 3095 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني ورفع 61 سيارة ودراجة متهالكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، في بيان رسمي، تحرير عدد 3095 مخالفة تتعلق بعدم تركيب الملصق الالكتروني على السيارات.

الملصق الإلكتروني يساهم في فحص المركبات أمنياً

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

الملصق يرفع معدلات ضبط السيارات المسروقة

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور الكترونيا.

رفع 61 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 61 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 1790 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.