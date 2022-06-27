«تنطيط» لمحمد رمضان تحقق 7 ملايين ونصف مشاهدة على «يوتيوب»

حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة «تنطيط» التي طرحها الخميس الماضي، وواصل «رمضان»، تصدره لقائمة المحتويات الأكثر رواجًا، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية تنطيط تحقق 7 ملايين ونصف مشاهدة

ووحققت الأغنية حتى الآن 7 ملايين ونصف مشاهدة، لتواصل تصدرها تريند «يوتيوب» منذ أول يوم لطرح الكليب، وأغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي» وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان يحيي أول حفل غنائي له في تركيا

ويستعد محمد رمضان لإحياء أول حفل غنائي في أسطنبول بتركيا يوم 13 من يوليو المقبل، حيث أعرب عن سعادته وتحمسه الشديد لهذا الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

ونشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «أنا متحمس بشدة لأول حفل غنائي لي في اسطنبول بتركيا يوم 13 يوليو المقبل».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق فيديو كليب أغنية «بلالين» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما حصدت حتى الآن 6 ملايين و200 ألف مشاهدة.

كما أعلن «رمضان» مؤخرًا عن بدء تحضيره لفيلم جديد بعنوان «نمبر وان»، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، والفيلم من إخراج ياسر سامي.