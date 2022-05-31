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تردد قناة ssc الرياضية نايل سات الجديد 2022

كتب:

منى سعيد
07:25 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات «جوجل» خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة ssc الرياضية نايل سات التي تعرض عددا من البطولات الرياضية العالمية بشكل حصري في الوطن العربي، ومنها دوري أبطال آسيا، فضلا عن مباريات كأس الملك وكأس السوبر.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» لعشاق الساحرة المستديرة، تردد قناة ssc الرياضية نايل سات لمتابعة أفضل البطولات الرياضية في كرة القدم، ومنها بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، وجاءت كالآتي:

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

وكشفت مجموعة قنوات ssc الرياضية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها تمتلك 6 قنوات، ويمكن متابعة البث على القمر الصناعي نايل سات، بشكل مجاني من خلال ضبط تردد قناة ssc الرياضية نايل سات كالآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

وتقدم مجموعة قنوات ssc الرياضية مجموعة كبيرة من البطولات منها دوري المحترفين السعودي، كأس الملك السعودي، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس التحاد الاسيوي، الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، تصفيات كأس العام 2022، وبطولة فورملا 1.

كما تقوم القنوات الرياضية بنقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلا عن نقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا والمؤهلة لكأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في قطر.

كما تعاقدت مجموعة القنوات الرياضية مع عدد من المعلقين الرياضيين المعروفين في الشرق الأوسط؛ منهم عيسى الحربين، عبدالله الحربي، مشاري القرني، فهد العتيبي.

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بقلم منى سعيد