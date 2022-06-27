«الصيدليات» تحذر من خطورة أدوية «الأون لاين».. وتوجه نصيحة هامة للمرضى

حذرت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، من تفشي ظاهرة بيع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية عبر الإنترنت، معتبرةً أن هذه الظاهرة مخالفة للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة.

وأعرب الدكتور أحمد إدريس المتحدث باسم شعبة أصحاب الصيدليات، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» عن رفضه لظاهرة طلب الأدوية عبر الإنترنت «أون لاين»، مشيراً إلى أنها وسيلة مرفوضة تماماً لعدد من الأسباب، علاوةً على أنها تخالف قوانين الصيدلة.

بيع الادوية «أون لاين» لا يخضع للمراجعة أو الرقابة

وبيَّن «إدريس» الأسباب وراء رفضه الظاهرة، فقال إن عمليات البيع تلك لا تخضع لمراجعة أو رقابة، وغير مصرح بها قانوناً ولا تراعي صحة المرضى، خاصة في حالات قيام المريض بطلب الدواء الخاطئ أو دواء مشابه، وهي أمور واردة، ويترتب عليها أوضاعاً خطيرة.

وأكد «إدريس» أن فكرة البيع بنظام «الأون لاين» صعبة، إذ لا بد من وجود المشورة الطبية بين الصيدلي والمريض، لبيان كيفية استخدام الدواء بالطريقة المثلى، وكيفية استخدامه خاصة في حالات المُسنين والأطفال.

ضرورة توافر «روشتة» من طبيب متخصص

وفي حديثه لـ«الوطن»، جدد أهمية وجود «روشتة» من طبيب متخصص، حيث أنه في حالات مرضى آلام العظام مثلا، يجب أن يخضع المريض لتركيزات محددة من المُسكنات، وفق حالة كل مريض، وبكمية وجرعة محددة.

ونصح المتحدث باسم شعبة أصحاب الصيدليات، المواطنين، بإيلاء ملف الدواء أهمية كبرى، وأن يتوفر لديهم الوعي الصحي الكافي والثقافة المطلوبة للتعامل مع الأدوية، ومتابعة تطورات الحالة المرضية، خاصة مع انتشار الأمراض الموسمية، سواء في الصيف أو في الشتاء مثل الإنفلونزا، داعياً الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، ومواصلة تقديم الدعم للصيدليات، باعتبارها وحدات رعاية طبية للمواطنين.