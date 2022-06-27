واحد تاني يدخل قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية بـ60 مليون جنيه

يبجث الجمهور عن قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية، حيث حلّ في المرتبة الأولى فيلم الفيل الأزرق 2، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، وشيرين رضا، من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، وصدر عام 2019، بإيرادات بلغت 103,633,291 جنيه.

قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية

وفي المركز الثاني، جاء فيلم ولاد رزق 2، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان، وصدر عام 2019، بإيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري.

أما المرتبة الثالثة، فجاء بها فيلم كازابلانكا، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، لبلبة، وعمرو عبدالجليل، من تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، وصدر في 2019، بإيرادات بلغت 79,156,808 جنيه مصري.

إيرادات فيلم الممر

وفي المركز الرابع حلّ فيلم الممر، بإيرادات بلغت 74,495,223 جنيه مصري، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، وأحمد فلوكس، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وصدر في 2019.

وحلّ في المرتبة الخامسة فيلم البدلة، الذي صدر في 2018، بإيرادات وصلت إلى 67,339,111 جنيه مصري، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، وماجد المصري، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ماندو العدل.

أحمد حلمي يدخل قائمة الأعلى إيرادا

والأسبوع الماضي، تخطت إيرادات فيلم واحد تاني 60,040,033 جنيه مصري، ما جعله يحتل المرتبة السادسة، وهو من تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، سيد رجب، وأحمد مالك، وصدر في العام 2022.

وجاء في المركز السابع فيلم نادي الرجال السري، إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، وبطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، ونسرين أمين، وحقق إيرادات وصلت إلى 59,719,314، وطرح في دور العرض عام 2019.

وحلّ في المركز الثامن فيلم العارف، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ومحمود حميدة، وحقق إيرادات بلغت 59,565,039 جنيه مصري، وطرح في دور العرض العام الماضي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

واحتل فيلم الإنس والنمس المرتبة التاسعة، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، وبيومي فؤاد، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبلغت إيراداته 58,272,714، وطرح في دور العرض العام الماضي.

فيلم حرب كرموز يحتل المرتبة الأخيرة

ويوجد في المركز العاشر والأخير فيلم حرب كرموز، بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، وسكوت آدكنز، وطرح الفيلم عام 2018، والفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وحقق الفيلم إيرادات تبلغ 57,634,545 جنيه مصري.