المتحف القومي للحضارة يستضيف حفلا غنائيا.. «من فات قديمه تاه»

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس، حفلا غنائيا مسرحيا بعنوان «هستيريالوج - من فات قديمه تاه»، وهي رؤية مسرحية حديثة لفن المونولوج في قالب غنائي تمثيلي مستوحاة من الإرث الفني للسينما المصرية في قالب تمثيلي غنائي بقيادة الدكتور محمد عبد القادر.

حضر الحفل رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق، وعدد من الشخصيات العامة.

واستهل الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الحفل بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها المتحف لتنفيذ استراتيجيته ليكون منارة ثقافية وترفيهية وأثرية وتعليمية وتعزيز منتج السياحية والثقافية والأثرية التي يتميز بها المتحف.

متعة ونقد ونصيحة

وأضاف الدكتور أحمد غنيم، أن فن المونولوج يهدف إلى تقديم المتعة والنقد والنصيحة والحكمة، والتي تهدف إلى تقويم السلوك العام في إطار كوميدي هادف، وقد حرص المتحف القومي للحضارة المصرية أن يكون في الصدارة لتقديم مثل هذه العروض الثقافية الفنية في شكل عصري حديث، وذلك في إطار دور المتحف الثقافى التنويري.

وأشارت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه الأمسية الثقافية الفنية تضم فكرة جديدة مستلهمة من تراثنا الفني الشعبي وهو المونولوج، والذي اشتهرت به السينما المصرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

دور متحف الحضارة في نشر المعرفة

وأعرب جمهور الحاضرين عن سعادتهم البالغة بهذا الحفل، وأيضا بدور المتحف القومي للحضارة المصرية لنشر الثقافة والمعرفة والوعي الحضاري.

يذكر أن من أشهر من قدموا فن المونولوج الفنان إسماعيل ياسين، وشكوكو، وثريا حلمي، وفؤاد المهندس وغيرهم.