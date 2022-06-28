حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه قدرة هائلة على تفسير وتحليل الأشياء نظرًا لما يتميز به من التركيز العالي في مختلف الأمور حوله، التي تجعله إذا وضع هدفًا صوب عينيه يصل إليه سريعًا، وهو قوي وعنيد لا يسمح لأي شيء بأن يعيقه عن تحقيق هدفه والوصول إليه، كما يتميز بالشجاعة ولا يخاف من التحديات التي تواجهه، فهو يتمتع بدرجة عالية من القوّة والجُرأة.

صفات برج العقرب

ومن ضمن صفات برج العقرب، الإخلاص والولاء فأصحابه يقدِّرون الأمانة والثقة والوفاء ويتعاملون بها مع مختلف الأشخاص حتى لو من كان أمامهم لا يستحق ذلك، كما يعرف عنهم أيضًا الطموح وتحقيق النجاحات.

واليوم الثلاثاء 28 يونيو، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد بحسب حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم وينبغي عليك الحذر، كما أن الوقت مناسبا للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة، وفق خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

واليوم يعد مميزا لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي وفق عبير فؤاد، حيث تتمتع اليوم بحضور أخاذ مما يساعدك على الاقتراب بود ممن تحب كثيرا.