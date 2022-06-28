حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالعاطفة الشديدة والمشاعر الجياشة فهو يعرف بالحنان والرقة والعطف، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية ويحب أجواء المطر والشتاء والبرودة بشكل عام، كما أنه يعشق السفر، والرحلات، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال والرياضات المليئة بالإثارة والخطر، ويتصف بالكرم الشديد.

صفات مواليد برج القوس

لا يبقي مولود برج القوس على شيء في جيبه، فهو دائما ما يصرف أمواله ولا يستطيع إدخارها ولا يفكر في ذلك فهو معروف بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، كما أنه يعشق تدليل نفسه والصرف عليها ولا يحرمها من أي شئ تريده أو أي شئ يرغب به يقرر شرائه في الفور دون حسابات، فشعاره في الحياة «اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب».

واليوم الثلاثاء 28 يونيو، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك الحذر وعدم التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما، وذلك وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك في حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

عليك أن تتحلى بالصبر اليوم في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك، وفق «فؤاد».