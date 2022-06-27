نفوق عجل بفكين ولسانين و3 عيون بالغربية.. و«الطب البيطري» يكشف السبب

كشفت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور، أسباب نفوق العجل البقري، صاحب الفكين واللسانين والأنفين و3 عيون في قرية الرجبية، بإحدى قرى مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، والذي وُلد منذ 3 أسابيع، وأثار حالة من الدهشة والتعجب بين أهالي القرية كونها حالة نادرة جداً الحدوث.

عيوب خلقية وليست خارقة

وأوضح مدير الطب البيطري بالغربية، أن العجل نُفق أمس وعمره لم يتجاوز 3 أسابيع، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية، وهذا أمر طبيعي كون مثل تلك الحالات تنفق بعد أيام من الوفاة، وأن مثل هذة الحالات تكون مصابة بعيب خلقي وتُنفق بعد أيام قليلة من ولادتها، لافتا إلى أن هذه الحالة طبيعية وتحدث في معظم الأحيان وتكون عيوب خلقية وليست أشياء خارقة كما وصفها البعض، وتتعر للنفوق بسبب مشاكل في تناول الغذاء.

تفاصيل الولادة

وتلقت مديرية الطب البيطري بالغربية، إخطارا من وحدة الرجبية البيطرية، بأن رأس ماشية بالقرية ملك أحد المزارعين، ولدت عجل بقري مصابا بعيب خلقي ولديه 3 عيون وفكين متلاصقين.

ومن جانبه، حرص الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية ، على متابعة الحالة الصحية للعجل البقري، وقام بزيارة القرية والعجل، وتبين أنه ولد بعيب خلقي لازدواجية فى الرأس وفكين اثنين متلاصقتين وعين ثالثة إضافية في مقدمة الرأس «منتصف الجبهة»، وتبين استقرار الحالة الصحية للأم «البقرة» والعجل المولود وقت المرور.

وأوصى مدير المديرية، الطبيب أحمد الهواري مفتش وحدة السنطة البيطرية، والذي رافقه بضرورة إعطاء الأم كافة الأدوية اللازمة لرفع المناعة والمقويات وضرورة رضاعة العجل المولود لبن السرسوب من أمه من خلال حلبها ورضاعته بواسطة رضاعة صناعية، وذلك لصعوبة وعدم إمكانية قيامه بالرضاعة الطبيعية، مع متابعة الحالة الصحية لهما بشكل يومي، وبالأمس تم إخطار مديرية الطب البيطري بنفوق العجل.