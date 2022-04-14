أماكن بيع عجل الأطفال.. تبدأ من الأسواق الشعبية حتى المولات الكبرى

مع اقتراب الإجازة الصيفية، تنتعش أسواق أماكن بيع عجل الأطفال، وذلك في المحلات والمولات التجارية المختلفة، كما تنتعش أيضا بشكل كبير عملية بيع العجل في الشوارع التجارية الكبرى بالقاهرة والمحافظات المختلفة.

وتعتبر الإجازة الصيفية، من الأوقات التي تزيد فيها عمليات بيع العجل للأطفال، نظرا لطول فترة الإجازة التي تمتد لأكثر من ثلاث أشهر، وكثير من الأطفال يرغب في لعب العجل، في النوادي والأماكن المخصصة المختلفة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لمتابعيها، نرصد من خلال التقرير التالي، أماكن بيع عجل الأطفال، ما بين المناطق التجارية المختلفة بالقاهرة والمحافظات.

أماكن بيع عجل الأطفال

يوجد الكثير من المحالات التجارية الكبرى والمولات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، تبيع عجل الأطفال، ضمن مستلزمات الأطفال الأخرى من ألعاب مختلفة، منها:

- سلسلة محلات التوحيد والنور.

- سوق الجمعة بالسيدة عائشة.

- سوق الجمعة بمحافظة الإسكندرية.

- سوق العجل بشبين القناطر، بمنطقة القناطر الخيرية.

- العتبة بوسط القاهرة.

- شارع الأزهر بوسط القاهرة.

- حارة اليهود بوسط القاهرة.

- سلسلة محلات كارفور.

- سلسلة محلات رنين.

أسعار بيع عجل الأطفال

تختلف أسعار بيع عجل الأطفال، على حسب المكان الذي يرغب المستهلك في الشراء منه، فالأسعار في الشوارع والمناطق التجارية الكبرى، تختلف كثيرا عن أسعار البيع في المولات ومحلات لعب الأطفال الخاصة، لهذا كل ما يقوم به المستهلك أن يحدد المكان الذي سيتوجه إليه لشراء «عجل الأطفال»، وذلك حسب ميزانيتة الخاصة.

حيث الأسعار في الشواع والاسواق التجارية، تبدأ من 250 جنيها، وتصل إلى نحو 700-800 جنيه، حسب نوع وحجم العجلة وماركتها الخاصة.

في حين تبدأ الأسعار في المحالات الخاصة بلعب الأطفال وسلسل المولات التجارية الكبرى من 1200 جنيه، وتصل حتى 2800 جنيه، وهذا أيضا مرتبط بشكل وموديل العجلة والمقاس الخاص بكل منها، والمناسبة لحجم جسم الطفل.