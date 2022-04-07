إعدام عجل يزن 500 كيلو في سوهاج بسبب «الالتهاب القلبي»

أعدمت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عجل قائم يزن 500 كيلو بمجزر قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، لإصابته بالالتهاب القلبي الوخزي الصديدي، نتيجة ابتلاع جسم صلب أو «مسمار»، ما أدى إلى اختراقه لـ«الكرش» ومن ثم الحجاب الحاجز ومنه إلى القلب.

تسمم الذبيحة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وفحصت اللجنة التي تضم الدكتور أحمد حمدي مدير مجازر سوهاج، والدكتور طارق لطفي مدير إدارة أخميم البيطرية، والدكتور ريمون فايز، والدكتور حسام أمين أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري، يرافقهم الدكتور حسام السيد مدير مجزر قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، العجل، وجرى اكتشاف ابتلاعه للجسم الصلب الذي أدى لتكوين صديد داخل أغشية القلب وضخ هذا الصديد لجميع أجزاء الجسم أثناء حياته، ما أدى لتسمم الذبيحة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الٱدمي.

وعلى الفور قررت اللجنة إعدام الذبيحة بالكامل داخل محرقة المجزر، مع تعويض صاحب العجل من صندوق التأمين على المذبوحات.

الفحص الظاهري والفرز للعجول قبل الذبح

وصرح الدكتور طارق لطفي، مدير إدارة أخميم البيطرية، لـ«الوطن»، بأنّ الإدارة تشدد الرقابة على المجازر، ويوجد حملات يومية متكررة يتم خلالها الكشف الظاهري على العجول وفصل من يظهر عليه آثار التعب وعدم ذبحه، لكن بعض الحالات تكون إصابتها داخلية مثل واقعة اليوم، فتكتشف بعد الذبح، إذ إنّ اختراق الجسم الصلب للذبيحة وصولا للقلب يسبب تسمم بأغشية وأوعية القلب بعد تكون الصديد عليهما، فيبدأ القلب بضخ الصديد للجسم مع الدم، وهو صديد سام يتركز في الذبيحة وفي أغشية اللحم والعظم، ويجعل اللحم ساما.

وأضاف «لطفي» أنّ الطب البيطري هو حصن الأمان الأول لصحة المواطنين، فإعدام تلك الحالات يمنع كوارث مؤكدة حال تداول لحومها، فإذا تمّ ذبح العجل خارج المجزر كان سيُباع ويصل لعدد كبير من المواطنين من خلال الشراء.

الرائحة الكريهة أولى علامات تسمم اللحوم

وعن علامات تسمم اللحم بالصديد، كشف «لطفي» أنّها تكون كريهة الرائحة جدا وعند تناولها يبدأ الشعور بالقيء، وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، أنّ الحملة تأتي ضمن حملات التفتيش على المجازر التي تعمل بصفة مستمرة، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم قبل بيعها بالسوق للمواطنين.