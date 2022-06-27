محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير بالزقازيق

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف التطوير الجارية بإمتداد شارع القومية بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ مشددا علي إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع وخاصه اوقات الذروة.

إنهاء أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمني المحدد

وأشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية على مدار الأشهر القليلة الماضية في تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة وكذلك التواجد المروري الدائم لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لإنهاء أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمني المحدد.

القضاء علي الزحام المروري خاصة في أوقات الذروة

وأوضح محافظ الشرقية أنه فور الإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل بمنطقتي القومية وفلل الجامعة سيتم توحيد اتجاه حركة السيارات بهما لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة امتداد شارع القوميه بطول 525 م وعرض 16 متر، وتم البدء فى وضع طبقات الأسفلت النهائية بعد الإنتهاء من وضع طبقات الأساس ورش مادة التشريب وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.