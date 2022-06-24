أهالي الشرقية يتلقون العزاء في المناضل السيناوي حسن الخلفات بقرية سعود

بدأ عدد من المواطنين في التوافد على قرية سعود بالشرقية، لأداء واجب العزاء في شيخ مجاهدي سيناء حسن خلفات، والذي توفى فجر أمس الخميس في الإسماعيلية، وتم نقله ودفنه في مسقط رأسه بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال يوسف سالم، أحد أقارب حسن الخلفات، من قرية الجورة، لـ«الوطن»، إنه تم فتح مكان للعزاء بقرية سعود بمحافظة الشرقية، بجوار مسجد الشيخ عيد أبو جرير، وذلك لتعذر وصول العديد من أحباب الشيخ المجاهد إلى قرية الجورة بشمال سيناء.

أماكن لتلقي العزاء في المناضل السيناوي

وأضاف «سالم» أنه تم فتح صوان كبير بناء على طلب أهالي تلك المناطق، الذين أكدوا أنه يجب أن يكون هناك أماكن لتلقي العزاء في الفقيد بالمحافظات الأخرى ليصل الجميع إليها سواء من الشرقية والإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة والصعيد وغيرها.

وكان المئات من أبناء قبائل شمال سيناء، قد قاموا بتشييع جثمان الشيخ حسن علي خلف الخلفات، أحد أبرز المناضلين السيناويين إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد أمس.

وعمت حالة من الحزن على المشيعين الذين قدموا من المدن والقرى السيناوية والمحافظات الأخرى، وتمت الصلاة عليه في مقابر الأهالي القريبة من زاوية الخلفات جنوب المدينة.

تأليف كتاب يسرد تاريخ المجاهد حسن الخلفات

من جهة أخرى، قال الدكتور خالد زايد، أحد أبناء السواركة بجنوب الشيخ زويد، والمهتم بتاريخ القبائل، لـ«الوطن»، إنه سيقوم هو وعدد من المثقفين بتأليف كتاب يحكى سيرة المجاهد حسن خلفات، ويدّون تاريخ نضاله الناصع بالبياض، ومواقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الإرهابية.