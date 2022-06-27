تجديد حبس قاتل صديقه لخلاف مالي بالإسماعيلية.. وضبط 3 متهمين آخرين

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تجديد حبس قاتل صديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة وتمثيل الجريمة خلال اليومين الماضيين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم الرئيسي في الواقعة، وهو صديق المجني عليه، واعترف بقتله بعدة طعنات في منطقة المقابر بسبب خلاف مالي بينهما خلال الفترة الماضية.

القاتل والمجني عليه يعملان في جمع الخردة

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية في قسم شرطة ثان الإسماعيلية إلى أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين ويعملان في جمع الخردة والمخلفات من بعض المناطق بدائرة القسم.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم والمجني عليه مسجلان لدى الأجهزة الأمنية، وكانا مطلوبين في عدة وقائع مختلفة كالسرقة والضرب والتشاجر.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج المجني عليه في منطقة مقابر الفردوس، وقرر التخلص منه بعد مشادة نشبت بينهما بسبب خلاف مالي وأولوية جمع الخردة.

ضبط 3 متهمين آخرين

ونجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية في القبض على المتهم الرئيسي بارتكاب الواقعة، و3 أشخاص آخرين ساعدوه في التخلص من الجثمان.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بقتله للمجني عليه، مشيراً إلى أنهم حاولوا التوجه به إلى المستشفى بعد نزف كمية من الدماء، لكنه توفي في الطريق فألقوا بجثمانه في الشارع.

وأشار المتهم إلى أن المتهمين الثلاثة ساعدوه في وضع الجثمان داخل «شيكارة بلاستيكية»، وتم التخلص من الجثمان بإلقائه أسفل إحدى الأشجار بمنطقة كيلو 2 بمدخل مدينة الإسماعيلية.