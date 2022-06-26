«تعليم الإسماعيلية» تنفي دخول إجابات للجنة امتحانات بمدينة القنطرة

نفى الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية ما نشر حول دخول أوراق إجابات خلال الامتحانات لطلاب إحدى اللجان في مدينة القنطرة غرب.

وقال عجلان في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إن امتحان اللغة العربية مر اليوم وسط حالة من الهدوء وعدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب في اللجان.

عجلان: الامتحانات تسير تحت تعليمات مشددة

وقال «عجلان» إن امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية تتم تحت إشراف ومتابعة دقيقة لكافة اللجان على مدار اليوم وانعقاد غرفة العمليات قبل الامتحانات وحتى انتهائها وتسليم كافة الأوراق إلى الكنترول الرئيسي تحت حراسة مشددة.

وأشار إلي أن عملية تأمين اللجان تتم بحراسة مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية وليس هناك أي إمكانية لدخول أي شخص غريب من خارج اللجان إلي الداخل.

وأكد «عجلان» أن كافة رؤساء اللجان ينفذون تعليمات وزير التربية والتعليم بصرامة شديدة لضمان سير العملية التعليمية بهدوء وتوفير المناخ المناسب للطلاب في اللجان.

ويؤدي 9 آلاف و267 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية في لجان موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز السبعة وسط تشديدات أمنية.

طلاب الإسماعيلية: امتحان متوسط

وأعرب معظم طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية عن رضاهم عن امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم الأحد، وسط فرحة كبيرة من أولياء الأمور عقب خروج الطلاب.

وقال محمد إسماعيل طالب في الصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات بمدينة الإسماعيلية إن الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط وكان سهل على الطالب المتفوق، مشيرا إليى أن الوقت كان مناسبا لكن بعض النقاط احتاجت إلي تفكير طويل نسبياً.