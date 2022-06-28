«صرف سوهاج» تشارك في مؤتمر برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، في مؤتمر برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، وعمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالقابضة للمياه، المحاسب محسن عبدالجيد، رئيس القطاع المالي بالقابضة للمياه، لورا جونزاليزا، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر والمنيا.

مخرجات المشروع

وشهد المؤتمر استعراض مخرجات المشروع، التي تتمثل في رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وزيادة نسبة تغطية التكاليف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها.

أهداف المشروع

واوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة للمياه، أنّ المشروع يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورفع معدلات الأداء وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أنّه سيتم الاستفادة من نتائج هذا البرنامج في جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ المشروع داخل 5 محافظات

وأشار المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الوكالة الأمريكية، إنّ المشروع يتم تنفيذه في 5 محافظات، وهي: سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، والمنيا، لافتا إلى أنّ البرنامج ساهم في تطوير وميكنة الأنظمة المالية والتجارية، وتقديم الدعم الفني في مجال تقليل فاقد المياه وترشيد الطاقة، وبناء الخطة الاستراتيجية للشركات المستهدفة حتى عام 2026.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أنّ شركة مياه سوهاج شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بنماذج لأعمال ورشة صيانة وتأهيل المحابس، ونماذج للوحات الكهربائية من ورشة لف المواتير وتجميع اللوحات الكهربائية، ونماذج من ورشة تصنيع الملابس وبعض النماذج للأنشطة التوعوية التي تنفذها الشركة، لتوعية المواطنين بكيفية ترشيد الاستهلاك والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.