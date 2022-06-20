دفتر عزاء في نيرة طالبة المنصورة على «فيسبوك».. وصديقاتها: «الطيبة إزاى تروح كدا!»

تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» الشخصية والعامة إلى دفتر لتقديم العزاء في نيرة طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة.

وشارك في دفتر العزاء أصدقاء نيرة طالبة جامعة المنصورة والمقربين منها، وكذلك المواطنين ممن لا تجمعهم صلة شخصية بالطالبة من قبل، لكنهم تأثروا بالمشهد المروع لقتلها على يد زميلها.

وتخطت أعداد التعليقات على صور طالبة المنصورة ومنشورات عزاءها الألاف خلال دقائق معدودة.

صدمة أصدقاء نيرة طالبة جامعة المنصورة

وأعرب أصدقاء نيرة طالبة جامعة المنصورة عن صدمتهم وعدم تصديقهم لانتهاء حياتها بهذه الطريقة البشعة، فكتبت منى محمد: «مش مصدقة نيرة مين نيرة صاحبتى إزاااااااي».

وكتبت علا صابر، على صفحتها: «مكنتش مصدقه لحد ماشوفت الصورة نيرة الطيبة إزاى تروح كدا!».

ونشر آخرون دعوات لنيرة بالرحمة والمغفرة، وطالب كثير منهم بتوقيع أشد العقوبة على قاتلها.

وطالت الدعوات عائلة نيرة طالبة جامعة المنصورة بأن يلهمها الله الصبر والسلوان.

واقعة وذبح طالبة جامعة المنصورة

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة المنصورة تلقفت اليوم، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، وتبين أنها تدعى نيرة أشرف، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الأداب جامعة المنصورة من محافظة الغربية، وأن الجانى طالب بكلية الأداب جامعه المنصورة أيضا، ويقيما بمدينة المحلة بمحافظة الغربية وتمكن القوات الأمنية بمساعدة الأهالي من ضبط الجاني، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة المركزى، ونقل المتهم لمستشفى الطوارئ لعلاجه قبل بدء التحقيقات معه.