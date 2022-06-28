القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى.. منافسة ساخنة بين محمد إمام وتامر حسني

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل، منافسة ساخنة بين الفنانين المُشاركين، حيث يضم الموسم 3 أعمال جديدة يتمتع أصحابها بجماهيرية ضخمة، ويحققون إيرادات جيدة في شباك التذاكر.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ موسم أفلام عيد الأضحى، يضم «كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«بحبك» بطولة تامر حسني.

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لأفلام عيد الأضحى، وهم كالتالي:

- كيرة والجن

يُطرح فيلم «كيرة والجن» في السينمات، اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، حيث يترقب قطاع كبير من الجمهور، لهذا العمل، لاسيما وأنه من بطولة ثنائي يحظى بشعبية كبيرة، إذ حقق البرومو الدعائي له نحو 10 ملايين مُشاهدة في أيام معدودة.

«كيرة والجن» مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ عن أحداث رواية الكاتب والسيناريست أحمد مراد، التي صدرت بعنوان «1919»، بطولة نخبة من النجوم، بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، وسيد رجب، وأسماء أبو اليزيد، من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

- عمهم

وتستقبل السينمات، فيلم «عمهم» يوم 7 يوليو المُقبل، والذي يشهد عودة محمد عادل إمام إلى السينمات بعد غياب دام عامين، منذ طرح فيلم لص بغداد عام 2020.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي و’يتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

كما يعرض الفيلم يوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد وتوجو.

- بحبك

كما تستقبل السينمات، فيلم بحبك لـ تامر حسني، يوم 7 يوليو أيضًا، وهو الفيلم الرومانسي الوحيد في قائمة أفلام عيد الأضحى، كما يحتوى على الكوميديا أيضًا.

فيلم «بحبك» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.