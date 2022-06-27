تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. اللغة الأجنبية الثانية غدا

يواصل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول وفقاً لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، المعلن عنه من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ يؤدي نحو 707 ألف طالب وطالبة الامتحانات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية داخل 2089 لجنة غدا الثلاثاء 28 يونيو 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 3 يوليو 2022، امتحان مادة الكيمياء للشعبة علمي (علوم ورياضة)، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، يوم الخميس 7 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي الطلاب يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي (علوم ورياضة)، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة علمي علو، وامتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) علمي رياضة، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

21 يوليو انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

ويوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) للشعبة العلمية، ويوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء شعبة علمي علوم، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) شعبة علمي رياضة وامتحان الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التعليم أن هناك تعليمات لرؤساء اللجان، بعدم السماح لطلاب الثانوية العامة 2022 بدخول أي أجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات» أو أي أجهزة تساعد على الغش في الامتحانات، وتفتيش الطلاب ثلاث مرات قبل وأثناء الامتحان.