إعراب كلمة جزعًا.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2022

إعراب «جزعًا».. كلمة يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2022، ذُكرت في الشطر الثاني من أحد أبيات الشعر يقول: «أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبًا ولم أقل جزعًا يا أزمة انفرجي»، فما هو إعراب كلمة جزعًا وشرح القاعدة بالتفصيل؟

إعراب كلمة جزعًا

«الوطن» تواصلت مع أحد معلمي مادة اللغة العربية، الذي قدم شرحًا تفصيليًا لإعراب كلمة جزعًا التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2022، خاصة أن مادة اللغة العربية ثرية وفرع النحو به العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم للقواعد النحوية، ليست المقررة للعام الدراسي فقط بل لمختلف القواعد النحوية.

تفاصيل بيت الشعر

يقول المعلم إن إعراب كلمة جزعًا هو حال، موضحًا أن الكلمة جزعًا حال من الضمير المستتر بعد قوله أقل، والشرح أصبحت في صباحي ومسائي مكتئبًا من حالك، ولم أقل خائفًا بل عن صبر وقوة يا أزمة انفرجي، لافتًا إلى أن بيت الشعر واضح ولا يشمل أي غموض لكنه يحتاج إلى طالب فاهم للقواعد النحوية بشكل جيد.

من هو شرف الدين ابن الفارض؟

«أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبًا ولم أقل جزعًا يا أزمة أنفرجي»، قائل هذا البيت هو ابن الفارض وهو من شعراء العصر الأيوبي، بحسب المعلم، موضحًا أن شرف الدين ابن الفارض من أشهر المتصوفين ويلقب بسلطان العاشقين، وفي شعره فلسفة تتصل بما يسمى بوحدة الوجود وقدم أبوه من حماة بسوريا إلى مصر، فسكنها وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام.