تصحيح امتحانات الثانوية العامة2022.. بدء تكويد بابل شيت اللغة العربية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات الثانوية العامة 2022 بدأت في نقل أوراق إجابات البابل شيت الخاصة بامتحان اللغة العربية إلى المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية في أكتوبر، اليوم الاثنين، تمهيدا لبدء الإجراءات الخاصة بتجهيز البابل شيت للتصحيح الإلكتروني.

البدء في مرحلة التأكد من تكويد البابل شيت

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ«الوطن» إنه بعد وصول أوراق البابل شيت إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، يتم البدء في مرحلة التأكد من تكويد البابل شيت بمعنى مطابقة كود ورقة الأسئلة مع كود ورقة الإجابة ومراجعة مطابقة الاسم ورقم الجلوس الخاصة بكل طالب، وبعدها يتم إدخال أوراق الإجابات على الاسكانر لتأكيد عملية التكويد تمهيدا لبدء التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة العربية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

وأضاف المصدر، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم الكترونياً بعيداً عن أي عنصر بشري، مشيراً إلي أن الماسح الضوئي يقوم بمطابقة بيانات الطالب في كراسة الأسئلة بالبابل شيت، والتي تتضمن اسم الطالب ورقم الجلوس وكود ورقة الأسئلة، بحيث يقرأ الماسح الضوئي هذه البيانات وبعد ذلك يقوم بتصحيح الورقة وفق نموذج الإجابة الخاصة بنفس نموذج ورقة بوكليت الأسئلة.

غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وفي نفس السياق، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة من المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)».